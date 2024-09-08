مسرور بارزاني ينتقد اطرافاً جعلت من شُح المياه في اربيل مادة اعلانية لإذكاء الصراعات

شفق نيوز/ انتقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، اطرافاً (لم يسمها) استغلت أزمة شُح المياه في مدينة اربيل خلال فصل الصيف من كل عام، وجعلت منها مادة إعلانية لإذكاء الصراعات السياسية في الإقليم.

جاء ذلك كلمة له ألقاها اليوم خلال مراسم إرساء الحجر الأساس لمشروع إمدادات المياه الطارئة لمدينة أربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، ان اربيل تعاني منذ سنوات من مشكلة شح المياه خلال فصل الصيف.

واعرب رئيس حكومة الإقليم عن أسفه من أن هناك اطرافاً استغلت مشكلة شح المياه في اربيل الممتدة لعشرات السنين وجعلت منها مادة إعلانية لإذكاء الصراعات السياسية في كوردستان، مردفا بالقول، إن مشكلة شُح المياه لا تُحل بالناقلات كما فعلت تلك الاطراف.

كما أشار إلى أنه "لغاية 30 عاماً أخرى لن تكون هناك مشكلة شح المياه في اربيل من خلال إنجاز هذا المشروع".