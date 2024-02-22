مسرور بارزاني ينتقد الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي لعدم اكمال اجراءات تحويل حلبجة لمحافظة

شفق نيوز/ انتقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي لعدم استكمال إجراءات تحويل حلبجة الى المحافظة العراقية الـ19.

وفي وقت سابق من صباح اليوم زار مسرور بارزاني محافظة حلبجة للوقوف عن قرب لأحوال المواطنين هناك، ووضع حجر الأساس لمشروع جسر "توقوت" الاستراتيجي.

وقال مسرور بارزاني في كلمته "رغم أن معظم مرتكبي الهجوم الكيماوي على حلبجة تمت معاقبتهم، إلا أن المقلق للغاية هو أن الحكومة الاتحادية العراقية لم تكن مستعدة لتعويض ضحايا نظام البعث السابق وفقا للدستور"، مردفا بالقول، إن: حلبجة هي أوضح مثال على الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام البعث، وكان ينبغي تعويض ضحايا الأسلحة الكيماوية وضحايا الأنفال بشكل مناسب.

وأضاف أن "محاولات نسيان الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهالي حلبجة وتجاهل هذه الجريمة مستمرة"، مشدد على أنه "يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن ننسى هذه الجريمة، ويجب ألا نجعل بغداد تنساها".

وتابع مسرور بارزاني بالقول: إن ما يُثير الاستغراب لا يتم استكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي بذرائع مختلفة، ولم يتم التصويت عليها لغاية الآن، في حين ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ سنوات عدة صوتت على تحويلها إلى محافظة، مشيرا إلى أن خلق المشاكل والعراقيل امام اكمال اجراءات جعلها محافظة، وربطها بتحويل مناطق اخرى بالعراق الى محافظات ذرائع واهية وظلم بحق اهالي حلبجة المظلومين والمضحين والمناضلين.

كما دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية العراقية واعضاء مجلس النواب الى عدم اهمال موضوع تحويل حلبجة الى محافظة.