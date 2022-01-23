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مسرور بارزاني يناقش مع وزيري البيشمركة والداخلية تشديد الإجراءات لحماية الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T08:55:20+0000
مسرور بارزاني يناقش مع وزيري البيشمركة والداخلية تشديد الإجراءات لحماية الإقليم

شفق نيوز/ ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع كل من وزيري البيشمركة شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء، عن قلقه إزاء ازدياد هجمات إرهابيي داعش في العراق وسوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية إقليم كوردستان من تلك التهديدات.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي، من أجل التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي داعش، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد دعا في وقت سابق من اليوم، قوات البيشمركة إلى المزيد من اليقظة والحذر أمام تحركات ونشاطات تنظيم داعش التي قال إنها قد ازدادت في الآونة الأخيرة.

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