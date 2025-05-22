مسرور بارزاني يلتقي وزير الداخلية الأمريكي في واشنطن

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، اثناء زيارته الى واشنطن، بوزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، لبحث سبل توطيد العلاقات الاستراتيجية القائمة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وقال بارزاني، بحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار لقاءاتنا الجارية في واشنطن، اجتمعنا بوزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، وتباحثنا خلال الاجتماع بشأن سبل توطيد العلاقات الاستراتيجية القائمة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، واستعرضنا آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية".

واضاف: "أعربنا بدورنا عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، وأكدنا أن إقليم كوردستان سيظل على الدوام عاملاً محورياً للسلام والاستقرار في العراق والمنطقة برمتها".

من جهته، أكد وزير الداخلية الأمريكي وفقا البيان، أن "إقليم كوردستان يُعدُّ حليفاً قيّماً للولايات المتحدة، مُعرباً عن ترحيب الإدارة الأمريكية بتعزيز التعاون بين إقليم كوردستان والشركات الأمريكية".

وأشار إلى أن "هذا النهج يمثل جزءاً من سياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى توظيف قطاع الطاقة من أجل إرساء السلام وتحقيق الازدهار".