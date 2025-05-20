مسرور بارزاني يلتقي بعضو في الكونغرس الأمريكي من أصول كوردية

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، بعضو الكونغرس الأمريكي إبراهام (إيب) حمادة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائب حمادة أعرب عن فخره بانتمائه العائلي الكوردي، وجذوره الكوردية".

وأبدى عضو الكونغرس سعادته بزيارة رئيس حكومة الإقليم إلى واشنطن، مشيداً بتوقيع اتفاقيتين مهمتين في مجال الطاقة خلال هذه الزيارة، مؤكداً أنها تصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين.

كما شدد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وفقاً للبيان.

من جانبه، هنأ رئيس الحكومة النائب حمادة بمناسبة فوزه بعضوية الكونغرس خلال الانتخابات الأخيرة، متمنياً له النجاح في مهامه، كما عبّر عن شكره لدعمه المتواصل لإقليم كوردستان.