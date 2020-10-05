مسرور بارزاني يكشف حجم الديون على كوردستان ويسمي "الخطر الأكبر"

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الإثنين، عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة له خلال استضافته في برلمان كوردستان، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "ان حجم الديون وصلت لـ28 مليار دولار، توزعت على ديون خارجية وداخلية، ومستحقات الموظفين خلال الادخار الإجباري وايضا ديون لمصارف محلية على الحكومة".

وفي شأن آخر، اكد بارزاني أن "اكبر خطر على كيان إقليم كوردستان، عدم الاتفاق الكوردي الداخلي.

واضاف أن الدستور العراقي اعترف بالإقليم ككيان فدرالي لكن هناك أصوات تطالب بالعودة الى بغداد بشكل مباشر وهذا يهدد كيان الاقليم.

وتابع "للأسف لغاية الان اثار الادارتين-اربيل، السليمانية-، باقية على المعابر الحدودية ونحاول ازالة هذه الآثار، وشكلنا لجاناً في وزارتي الداخلية والبيشمركة لمنع عمليات التهريب".

وفي الشق الأمني، قال بارزاني ان "حكومته طلبت تنسيقًا بين البيشمركة والجيش العراقي لتأمين المناطق التي تتواجد عناصر داعش، يوم امس تحدثت مع الكاظمي حول الموضوع ونحن في اتصال دائم".

كما اكد "نلمس تقبلا لدى الحكومة الحالية لتطبيق المادة 140 الدستورية". والخاصة بتحديد مصير مناطق نزاع بين بغداد واربيل،



