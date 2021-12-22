مسرور بارزاني يقرر تجديد 11 سدا في محافظات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، تجديد وترميم 11 سدا مائيا في محافظات في الاقليم وادارة كرميان المستقلة.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، ان قرار التجديد شمل سدود "جلي، وديكله، وحماموك" في محافظة عاصمة الاقليم اربيل، وسدود "جمي سموره، وحسن كنوش، وهشزيني" في السليمانية، وسدود "قادر كرم، وباوه شاسوار، وآوه سبي، وهراوه" في ادارة كرميان المستقلة، وسد كشكان في محافظة دهوك.

ويأتي هذا القرار بعد ايام من الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من المناطق في اقليم كوردستان وتسببت بمصرع واصابة العشرات من الاشخاص والحاق الاضرار المادية الكبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.