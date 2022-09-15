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مسرور بارزاني يعوّل على منطقة كوردستانية في استقطاب السائحين لـ"مناظرها الخلابة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T08:54:15+0000
مسرور بارزاني يعوّل على منطقة كوردستانية في استقطاب السائحين لـ"مناظرها الخلابة"

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، يوم الخميس، بأن حكومته لديها برامج لدعم وتطوير السياحة في إدارة منطقة "سوران" المستقلة لما لجمال طبيعتها ومناظرها الخلابة التي ستكون عاملا في استقطاب السائحين من داخل وخارج البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع طريق سبيلك - خليفان الواقع ضمن إدارة قضاء "سوران".

وقال مسرور بارزاني في كلمته "نحن وضمن إطار برنامج العمل لحكومة إقليم كوردستان أولينا اهتماما بالغا في انشاء الطرق والبنى التحتية الاقتصادية، وقد نفذنا المشاريع في هذا المجال في مناطق الاقليم كافة"، مؤكدا "لدينا برامج لتنفيذ المزيد من هذه المشاريع".

واستطرد قائلا ان "هذه المنطقة (سوران) تتمتع بخصوصية من ناحية أنها في زمن الدفاع عن حقوق ومكتسبات كوردستان قدمت تضحيات جسام في هذا الجانب، وكذلك من ناحية جمال طبيعتها وانها تمتلك مناظر خلابة، وبهذا الشأن لدينا برامج عديدة بأن نولي المزيد من الاهتمام بها من ناحية السياحة".

وتابع رئيس حكومة الاقليم بالقول: نسعى إلى ان تكون هذه المنطقة جذابة اكثر وان تستقطب السائحين من باقي اجزاء الاقليم ومن داخل وخارج العراق.

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