مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن بالاقليم

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء ان الحكومة تعمل على استصدار بطاقة تعريفية الكترونية لكل مواطن في الاقليم ضمن مشروع سيتم انجازه العام المقبل.

وقال بارزاني في كلمة له خلال حضوره ابرام عقد بين وزارة داخلية الاقليم ومجموعة المانية لتحويل نظام المرور في كوردستان الى الالكتروني، إن حكومته تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عصري وحديث.

واردف بالقول "نسعى الى انجاز معاملات المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بطريقة (الاونلاين)، والاستغناء عن الورقة والقلم في تقديم الخدمات، ولا يوجد خيار آخر أمامنا اما مواكبة التقدم او البقاء في الماضي".

واكد ان "النظام الالكتروني سيعطي المزيد من الشفافية ويعكس صورة جملية لمؤسساتنا امام العالم الخارجي"، مبينا انه "اليوم سنبرم اتفاقا مع شركة المانية لتسجيل السيارات الكترونيا".

واضاف انه "في العام المقبل سيكون لكل مواطن بطاقة تعريفية الكترونية"، مشيرا الى انه "سيستفيد اكثر من مليوني شخص من بينهم السائقون من هذا البرنامج".

وعن اهمية تحويل نظام عمل المرور الى الالكتروني قال بارزاني انه "سيكون بمقدور الشرطة ضبط السيارات والوصول اليها في الحالات الطارئة بالاضافة الى تقليل الروتين والازدحامات في دوائر المرور، كما يمكن الاستفادة من هذه البيانات في وزارات التربية والصحة".

وجرت اليوم الاربعاء في اربيل مراسم توقيع عقد بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، مع مجموعة "ميولباور" الالمانية يتضمن تحويل الخدمات المقدمة الى السكان للنظام الالكتروني.

وفي المراسم التي اشرف عليها وحضرها رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في مدينة اربيل تم توقيع العقد المخصص بتحويل الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية الى النظام الالكتروني خاصة بما يتعلق بتسجيل السيارات، ومنح إجازة السياقة اضافة الى مجالات اخرى.

وتولي حكومة اقليم كوردستان إهتماماً بالغاً في مجال الاصلاح، ومشروع عصرنة الخدمات المقدمة الى السكان، بحسب ما يذكره المسؤولون في تصريحات وبمناسبات عدة.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قد قال في كملة له خلال انطلاق اسبوع العمل العالمي في السليمانية يوم الجمعة إن حكومة الإقليم تمتلك برنامجا معداً لتحويل اعمال اغلب الدوائر الى النظام الالكتروني، مبينا ان نظام استيفاء الضراب في الاقليم اصبح الكترونيا.