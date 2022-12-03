مسرور بارزاني يعلن فتح باب جديد أمام فلاحي كوردستان

شفق نيوز/ تفقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، سوق تصدير منتوج الرمان في مدينة اربيل عاصمة الاقليم.

وقال بارزاني في تصريحات لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، على هامش تفقده لسوق "كارفور"، إن "تصدير منتج فاكهة الرمان من منطقتي حلبجة وزاخو يعد بمثابة فتح باب جديد أمام الفلاحين والمزارعين الكوردستانيين كونها المرة الاولى التي يتم فيها تصدير هذه الفاكهة الى الخارج".

واكد بارزاني "تمكنا للمرة الاولى من تصدير منتجات اقليم كوردستان المحلية الى الخارج وكان هذا عهدا قطعناه سابقًا على أنفسنا، واليوم حولناه إلى أمر فعلي".

وأضاف ان "بابا جديدا فتح امام فلاحي كوردستان وهذه الخطوة تعد ممهدة لتصدير المنتجات الزراعية الاخرى التي تنتج في الاقليم الى الخارج".

واوضح بارزاني، "اننا نصدر هذه المرة الرمان الى دول الخليج وفي المراحل المقبلة ننوي تصدير التين والعنب والتفاح والعسل الى الخارج"، مشيرا إلى أن "المنتج المحلي الكوردستاني متوفر حاليا في عدد من دول الخليج".