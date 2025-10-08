مسرور بارزاني يعلن عن اتفاق لتشريع قانون النفط والغاز

شفق نيوز- أربيل

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، عن الاتفاق مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، على أن يكون "الاتفاق الثلاثي" منطلقا لتشريع قانون النفط والغاز.

وقال مكتب بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب لقاء جمعه مع الحكيم في أربيل: "اتفقنا مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على أن يمثل الاتفاق الثلاثي الأخير لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان منطلقاً للاتفاق على تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز".

وأضاف "كما تطرقنا إلى البرامج الإصلاحية التي ننفذها في حكومة إقليم كوردستان، ولا سيّما مشروع (روناكي) لتأمين الكهرباء بشكل مستمر للمواطنين، ومشروع (حسابي) لتفعيل القطاع المصرفي، وأكدنا استعداد حكومة الإقليم لمشاركة هذه التجارب الناجحة مع الحكومة الاتحادية ومساعدتها في مجالات الكهرباء وإصلاح النظام المصرفي ورقمنة الخدمات العامة".

وبين "يبقى أملنا المشترك أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة بداية لمرحلة جديدة من التفاهم وحل القضايا الخلافية، وبما يضمن حماية حقوق جميع المكونات".