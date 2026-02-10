مسرور بارزاني يعلن دعمه لمشروع اصلاح القطاع المصرفي: سيحسن اقتصاد العراق

شفق نيوز - أربيل

أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، دعم حكومته لمشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي يتبناه البنك المركزي العراقي.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش مراسم إطلاق مشروع E-Psule، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ومديري مصارف، ومسؤولين من حكومة الاقليم.

وقال مسرور بارزاني، إن هذا المشروع هو إنجاز وطني كبير، ويمكن لعموم العراق الاستفادة منه، مبينا أن هدف جميع مشاريعنا هو خدمة المواطنين، وفي الوقت ذاته تسهيل إنجاز معاملاتهم.

واكد أن اقتصاديات دول العالم لا تتقدم كثيراً بالاعتماد على الدفع النقدي (الكاش)، لذا يتوجب علينا العمل على تطوير النظام الرقمي، مستطردا بالقول: خدماتنا مقدمة لجميع المواطنين دون أي تمييز جغرافي.

وتابع مسرور بارزاني: نحن نسعى لبناء علاقة أفضل بين المواطنين والتجار، مشددا على أنه "لن يُحرم أي مواطن أو أي مدينة من خدماتنا".

وتطرق رئيس حكومة الاقليم في جانب آخر من الإصلاح المصرفي الذي يتبناه البنك المركزي، وقال إن محافظ البنك بدأ بمشروع الاصلاح المصرفي، وأنه مشروع جيد للغاية، مضيفا أن العلاق يستحق الإشادة، وان المشاريع التي باشر بها والتي بصدد الانجاز من المنتظر أن يستفيد منها الناس، وتمضي باقتصاد العراق نحو خطوة أفضل.

ونوه الى أنه "يمكن القول لو كنا نمتلك أشخاصا مثل العلاق لكان العراق لا يعاني من ازمة مالية"، مشددا على الدعم القوي لإصلاح القطاع المصرفي الخاص، وهو مهم للغاية، وهذه المصارف الاهلية يمكنها تأدية دور مهم جداً في تطوير السياسة المالية للعراق.