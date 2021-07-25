مسرور بارزاني يعلن توزيع الرواتب بلا استقطاع للموظفين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد أن حكومة الإقليم ستشرع واعتباراً من شهر تموز الجاري بتوزيع الرواتب على الموظفين والعاملين في القطاع العام من دون أي استقطاع.

وقال بارزاني في كلمة متلفزة وجهها إلى سكان الإقليم اليوم، إنه "كما أكدنا سابقا بأن حكومة الإقليم ستوزع الرواتب كما هي ومن دون استقطاع في حال تم تأمين الإيرادات المالية اللازمة".

وأضاف أن المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس وزراء اقليم كوردستان قررا اليوم توزيع الرواتب من استقطاع، مستدركا القول إن الحكومة الاتحادية ارسلت مبالغ مالية إلى الإقليم وإذا استمرت بالتزامها سنواصل توزيع الرواتب بلا استقطاع.

وأكد بارزاني أنه اعتبارا من هذا الشهر سيتوقف استقطاع الرواتب.

وفي جانب آخر من الكملة تطرق رئيس الحكومة إلى الارتفاع السريع لإصابات كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة إلتزام المواطنين بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وحث بارزاني أيضا على ضرورة الى الاستعجال في أخذ جرعات اللقاح، قائلا انه "الطريق الوحيد للحماية من المرض"، داعيا وزارة الصحة إلى العمل على توفير اللقاحات.