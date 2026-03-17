مسرور بارزاني يعلن استئناف تصدير النفط عبر أنبوب إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشف رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب الكوردي إلى تركيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المباحثات متواصلة مع بغداد لمعالجة مشكلة قيود الاستيراد المفروضة على الإقليم.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "‏نظراً للظروف الاستثنائية التي تُحدق بالبلاد، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة التي تُحتم علينا تجاوز هذا المنعطف العصيب، قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كوردستان في أقرب وقت".

وأضاف: "بموازاة ذلك، ستتواصل مباحثاتنا مع بغداد لرفع القيود بشكل عاجل على الاستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز بما يكفل لها معاودة الإنتاج في أجواء آمنة".

وفي وقت سابق اليوم، قال بارزاني في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المنطقة تمر بحرب نحن لم نبدأها ولا يمكننا أن نوقفها، لكننا سنحاول ونبذل كل جهودنا لكي يكون إقليم كردستان في أمان"، مشيراً إلى أن هذه الحرب أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الإقليم.

وأشار إلى أن الإقليم يدعم تصدير النفط، موضحاً أن ما يصدر من كوردستان يبلغ نحو 230 ألف برميل يومياً ولن يتجاوز نصف مليون برميل، مقارنة بكميات أكبر تصدرها الحكومة الاتحادية.

ولفت إلى أن حكومة الإقليم لا تعارض التصدير، لكنها تطالب بضمانات لإنتاج النفط في حقولها التي تضررت نتيجة الهجمات، داعياً بغداد إلى إيقاف الاستهدافات التي تطال الحقول النفطية.

كما طالب بدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي الإقليم، مؤكداً أن حكومة كوردستان تسعى إلى إيجاد آلية لحل الخلافات، وقدمت مقترحاً لعقد اجتماعات مع الحكومة الاتحادية لإنهاء الأزمة.

وبشأن نظام "الآسيكود" لربط المنافذ الحدودية، أكد بارزاني موافقة الإقليم على اعتماده، مع طلب مهلة شهرين لتطبيقه، مشيراً إلى ضرورة منح الوقت الكافي لتنفيذه دون اتخاذ إجراءات بحق التجار.