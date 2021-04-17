مسرور بارزاني يعلق على حادثة في أربيل: ليس هناك أي شرف في قتل امرأة

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت عن إزاء قتل شاب من قبل زوجها في مدينة أربيل.

وقال بارزاني في بيان اليوم "لقد روعتني جريمة القتل الوحشية لشابة في أربيل ليلة أمس، مردفا بالقول ليس هناك أي شرف في جرائم "الشرف".

وأردف بالقول إنها جريمة قتل ، تعيدنا للوراء ، ويجب أن تنتهي، مشدد على أنه كلّف وزير الداخلية بالتأكد من أن الجاني يواجه القانون.

وقال أيضا: لن يزدهر مجتمعنا إذا لم يستطع نصف السكان العيش بحرية دون خوف من العنف.

ونوه رئيس وزراء الإقليم إنه "في هذه الحكومة، قمنا بزيادة الموارد لتأمين الملاجئ للنساء المستضعفات اللواتي يسعين إلى الدعم والحماية ، وأنا ملتزم ببذل المزيد للمساعدة".

و أفادت شرطة أربيل، يوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها في المحافظة قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً أطلق ست رصاصات من سلاح آلي على زوجته في حي باداوه بأربيل".

وأضاف عزيز أن المرأة تبلغ من العمر 21 عاما وهي أم لثلاثة أطفال، مبينا أن الزوج سلم نفسه إلى قوات الشرطة بعد ارتكابه الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن دافع إطلاق النار يعود إلى أسباب عائلية.