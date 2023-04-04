مسرور بارزاني يعلق على الاتفاق النفطي: سيكون أساسا للموازنة وتشريع قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ اعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد لاستئناف نفط كوردستان سيكون أساسا للمضي في تشريع قانون النفط والغاز، وإقرار الموازنة المالية في البلاد.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقب، إن هذا الاتفاق مؤقت، و سيكون اساساً للموازنة وتشريع قانون النفط والغاز.

وأضاف أن إيقاف الصادرات النفطية لم يضر إقليم كوردستان فحسب بل شمل العراق كافة، واصفا هذا الاتفاق بأنه سيعزز العلاقات بين اربيل بغداد.

تتمة..