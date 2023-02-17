مسرور بارزاني يعزي بوفاة وزير البيشمركة الأسبق حميد أفندي

شفق نيوز / عزى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة وزير البيشمركة الاسبق حميد أفندي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ببالغ الحزن تلقيت خبر وفاة البيشمركة والقائد الدؤوب لثورتي ايلول وگولان، المناضل الكوردي ووزير البيشمركة الاسبق، حميد أفندي".

وأضاف بارزاني "كان حميد أفندي من البيشمركة الشجعان والمخلصين، الذين شاركوا في العديد من القصص البطولية لقوات البيشمركة وقضى حياته في الدفاع عن كوردستان وستبقى ذكراه حية دائماً".

وتوفي وزير البيشمركة الأسبق في حكومة اقليم كوردستان حميد أفندي مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان أفندي من المقاتلين في قوات البيشمركة الذي شارك في ثورتي ايلول وگولان الكورديتين.