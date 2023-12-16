مسرور بارزاني يعزي بوفاة أمير الكويت

شفق نيوز/ قدّم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، التعازي برحيل أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتب بارزاني، تغريدة على موقع إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وتابع بارزاني: "‏نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان"

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد نعى في وقت سابق من اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.