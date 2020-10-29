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مسرور بارزاني يعزي بوفاة الشاعر الكوردي سعد الله بروش

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-29T14:06:49+0000
مسرور بارزاني يعزي بوفاة الشاعر الكوردي سعد الله بروش

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رسالة مواساة وتعزية لعائلة الشاعر والكاتب المعروف في كوردستان سعد الله بروش الذي توفي اليوم.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "للاسف تلقينا نبأ رحيل الكاتب والشاعر الكوردي المعروف سعد الله بروش، ابعث تعازي ومواساتي لاسرته المحترمة واشاطرهم الحزن"، داعيا الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ورفاقه الصبر والسلوان".

وتوفي الاديب والشاعر الكوردي المعروف سعدالله بروش ، اليوم الخميس ، في مدينة اربيل بعد تدهور وضعه الصحي اثر اصابته بوباء كورونا.

وبروش المولود في أربيل توفي عن 70 عاما  .

ولدى الراحل وهو عضو اتحاد الادباء الكورد عدد من الدواوين الشعرية المطبوعة.

 

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