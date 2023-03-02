مسرور بارزاني يعزي بضحايا حادث القطار في اليونان: حزين لهذه المأساة

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا في حادث تصادم قطارين في اليونان.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز "حزين للمأساة الأخيرة التي حدثت بالقرب من لاريسا في اليونان.. ‏أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل".

ومساء أمس الأول الثلاثاء، وقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان، وأسفر عن سقوط 26 ضحية وإصابة 85 آخرين.