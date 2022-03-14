مسرور بارزاني يعزي برحيل رئيس الحركة الملكية الدستورية

شفق نيوز / عزا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، برحيل رئيس الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين.

وجاء في بيان ورد عن حكومة الإقليم، لوكالة شفق نيوز: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل الشريف علي بن الحسين"، متقدما في الوقت نفسه، بـ"خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه".

والشريف بن الحسين؛ هو ابن خالة الملك فيصل الثاني وأقرب أفراد العائلة الذكور شرعيًا إليه، وجده علي كان أمير مكة إلى عام 1908م، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين وهي خالة الملك فيصل الثاني.

وولد الشريف علي في بغداد عام 1956م؛ ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.

حصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

وظهر الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 1991، وقال انه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي.

ودخل بغداد بعد سقوط نظام صدام في العام 2003 ليعلن تأسيس الحركة الملكية الدستورية في العراق كمحاولة منه لاستعادة عرش عائلته الذي اطيح به في العام 1958.