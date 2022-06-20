سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يعزي برحيل الفنان الكوردي محمد أربيلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T14:14:12+0000
مسرور بارزاني يعزي برحيل الفنان الكوردي محمد أربيلي

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، برحيل الفنان الكوردستاني المعروف محمد أحمد أربيلي الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وقال بارزاني في نص التعزية، "بمناسبة رحيل الفنان الكوردستاني المعروف محمد أحمد أربيلي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته والفنانين الكوردستانيين كافة".

وأضاف أن "محمد أربيلي كان فناناً بارزاً وصوتاً أصيلاً، وقد قدم العطاء الكثير لأربيل وكوردستان".

وصباح اليوم الإثنين، ودع اقليم كوردستان، الفنان المشهور "محمد احمد اربيلي" عن 89 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ويرقد "اربيلي" في احدى مستشفيات اربيل منذ 25 يوماً حتى فارق الحياة اليوم، وسيوارى الثرى في مقبرة الشيخ جولي باربيل بعد أداء صلاة الجنازة في أحد المساجد.

و"محمد أحمد أربيلي" كان تحت الرعاية الطبية منذ ما يقرب من عام بسبب المرض والشيخوخة.

ولد محمد اربيلي عام 1933 في حي تعجيل بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وبدأ الغناء عام 1944 في المدرسة الابتدائية.

من أشهر أغاني "محمد أحمد أربيلي" أغنية "يلا شوفر" التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها "حسن زيرك" و"إبراهيم تاتليس".

في عام 1959 التحق بإذاعة بغداد وسجل مجموعة من الاغاني التركمانية التي تسمى بالقوريات وذاع صيته بعد ذلك.

related

حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة عقيلة اسماعيل بيشكجي

Date: 2021-04-13 18:02:54
حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة عقيلة اسماعيل بيشكجي

حكومة الإقليم تعزي بوفاة الشاعر الكوردي الكبير احمد دلزار

Date: 2021-04-10 13:35:20
حكومة الإقليم تعزي بوفاة الشاعر الكوردي الكبير احمد دلزار

حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة وزير مالية الإمارات

Date: 2021-03-24 12:34:25
حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة وزير مالية الإمارات

مسرور بارزاني للمهاجرين العائدين: قصصكم تساعدنا على ضمان عدم تكرار ما حصل

Date: 2021-11-18 21:00:14
مسرور بارزاني للمهاجرين العائدين: قصصكم تساعدنا على ضمان عدم تكرار ما حصل

صور.. فنان كوردي يقيم معرضاً يحاكي الطبيعة وجمالها في كركوك

Date: 2021-07-17 16:33:02
صور.. فنان كوردي يقيم معرضاً يحاكي الطبيعة وجمالها في كركوك

حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

Date: 2020-10-09 18:06:33
حكومة إقليم كوردستان تصدر أول تعليق على "اتفاق سنجار"

انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

Date: 2019-09-21 08:03:49
انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

رئيس حكومة اقليم كوردستان يأمل امرا بنجاح مؤتمر الاتحاد الوطني

Date: 2019-12-27 20:47:57
رئيس حكومة اقليم كوردستان يأمل امرا بنجاح مؤتمر الاتحاد الوطني