مسرور بارزاني يعزي برحيل الفنان الكوردي محمد أربيلي

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، برحيل الفنان الكوردستاني المعروف محمد أحمد أربيلي الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وقال بارزاني في نص التعزية، "بمناسبة رحيل الفنان الكوردستاني المعروف محمد أحمد أربيلي، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته والفنانين الكوردستانيين كافة".

وأضاف أن "محمد أربيلي كان فناناً بارزاً وصوتاً أصيلاً، وقد قدم العطاء الكثير لأربيل وكوردستان".

وصباح اليوم الإثنين، ودع اقليم كوردستان، الفنان المشهور "محمد احمد اربيلي" عن 89 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ويرقد "اربيلي" في احدى مستشفيات اربيل منذ 25 يوماً حتى فارق الحياة اليوم، وسيوارى الثرى في مقبرة الشيخ جولي باربيل بعد أداء صلاة الجنازة في أحد المساجد.

و"محمد أحمد أربيلي" كان تحت الرعاية الطبية منذ ما يقرب من عام بسبب المرض والشيخوخة.

ولد محمد اربيلي عام 1933 في حي تعجيل بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وبدأ الغناء عام 1944 في المدرسة الابتدائية.

من أشهر أغاني "محمد أحمد أربيلي" أغنية "يلا شوفر" التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها "حسن زيرك" و"إبراهيم تاتليس".

في عام 1959 التحق بإذاعة بغداد وسجل مجموعة من الاغاني التركمانية التي تسمى بالقوريات وذاع صيته بعد ذلك.