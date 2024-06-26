مسرور بارزاني يعزي الشقيقين النجيفي

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب متحدون رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي في رحيل والدهما.

وقال بارزاني، في نصّ التعزية التي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الحاج عبد العزيز النجيفي، ونتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة، راجين من الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان".

والليلة الماضية، توفي الحاج عبدالعزيز محمد النجيفي في اسطنبول وبعد إعادة الجنازة، من المقرر إقامة مجالس عزاء بوفاته في الموصل وبغداد وأربيل.