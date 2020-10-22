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مسرور بارزاني يطلق تحذيراً بشأن تصاعد اعداد مصابي كورونا في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-22T17:29:05+0000
مسرور بارزاني يطلق تحذيراً بشأن تصاعد اعداد مصابي كورونا في كوردستان

 

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، من تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا، مطالباً الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، قال فيها إن "نسبة الاصابة بفيروس كورنا في تصاعد مرة اخرى"، مضيفا أنه "من اجل انفسنا واسرنا من المهم جداً أن نستمر جميعاً في اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف أن "جزءً من تلك الاجراءات هو الابتعاد عن حالات الازدحام".

من جهته قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه "اذا بقي مستوى الوقاية كما هو عليه الان فلا تستبعدوا الا تبقى أية اسرة في السليمانية لا تكون لها ضحية بسبب كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق يوم الخميس، تسجيل 1308 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



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