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مسرور بارزاني يطالب بوضع حد للقصف ويؤكد: رسالتنا التعايش السلمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T16:48:06+0000
مسرور بارزاني يطالب بوضع حد للقصف ويؤكد: رسالتنا التعايش السلمي

شفق نيوز / طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، بوضع حد للاعتداءات على أراضي الإقليم.

وقال بارزاني، في خطاب له في حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين في أربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "في الفترة الماضية، رأينا ودون أي مبررات وبحجج واهية العديد من الهجمات علينا، وانتهاك سيادة أراضينا ومخالفة حقوقنا الدستورية"، معزياً في الوقت نفسه ذوي شهداء الهجمات وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأضاف: "‏نحن نرد على هذه الهجمات، بضرورة تقويم أنفسنا وبلادنا، لأن قوة البلاد هي من قوة كل فرد منكم، ومهما تمكنتم من تقوية أنفسكم، بالعلم والتسامح سيصبح الوطن أقوى ويمكننا عندئذٍ تجاوز كل العقبات التي تواجهنا".

 وأشار بارزاني، إلى أن "‏الهجمات التي تشن على أراضي الإقليم لن تحل أي مشكلة، لإننا شعب سلمي ولا نريد التسبب بتهديد لأي بلد"، مردفاً بالقول: "‏رسالتنا هي رسالة الحرية والسلام والتعايش".

واختتم رئيس حكومة كوردستان، حديثه بالقول: "‏نحن نريد أن نطور بلادنا ونشكر من يساعدنا، وأنا أطالب من لا يريد مساعدتنا أن لا يضع في طريقنا عقبات"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "حكومة الإقليم لن تدخر جهدا في تطوير ودعم جامعات كوردستان، لتكون أسوة بالجامعات العالمية المتطورة".

ونددت الأمم المتحدة والبرلمان العربي، وعدد من دول العالم، بالقصف الإيراني المدفعي والمسيّر، الذي تسبب بسقوط عشرات الضحايا، بعد أن استهدف مناطق عدة من إقليم كوردستان، على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت في وقت سابق من اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكر احتجاج شديدة اللهجة، جراء الاعتداءات الأخيرة.

ويتبنى الحرس الثوري الإيراني، عمليات القصف الأخيرة، على مناطق عدة بإقليم كوردستان، بشكل رسمي.

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