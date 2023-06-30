مسرور بارزاني يطالب بغداد بوضع حد للاستيلاء على أراضي الكورد والتركمان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان التزام حكومته بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، مطالبا بوضع حد للانتهاكات التي تطال الاراضي الكوردية.

جاء ذلك أثناء زيارة بارزاني يوم الجمعة قوات البيشمركة في محور پردي لتهنئتهم بعيد الأضحى، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن بارزاني أشاد في كلمة القاها اثناء زيارته بدور قوات البيشمركة في الدفاع الدائم عن منجزات اقليم كوردستان وكيانه الدستوري .

واشار بارزاني الى ان اقليم كوردستان ملتزم دائما بالدستور والاتفاقات التي أبرمها مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل وفي الوقت نفسه فإنه لن يتخلى عن حقوقه الدستورية.

وتحدث بارزاني عن مشكلة الاستيلاء على اراضي الكورد والتركمان في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم حيث انه في تواصل مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية وطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات غير الدستورية، وقام رئيس وزراء الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة.

وأكد بارزاني على ضرورة حل مشاكل المناطق ضمن المادة 140 الدستورية، بحسب البيان.