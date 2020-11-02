مسرور بارزاني يضع حجر اساس مشروع "الذهب الاصفر" في اربيل

شفق نيوز/ وضع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، حجر الاساس لمشروع "الذهب الاصفر" في مدينة اربيل بكلفة 250 مليون دولار امريكي، فيما عزا مسؤولون محليون انشاء المشروع الى عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الفلاحين حتى الان.

وقال بارزاني، في كلمة له خلال احتفالية اقيمت بمناسبة وضع حجر الاساس، وحضرتها وكالة شفق نيوز، "نحن في هذه التشكيلة بذلنا جهوداً كبيرة لتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالزراعة".

وأوضح رئيس حكومة كوردستان، أن "هذا المشروع لن يقتصر على اربيل، وانما ستكون هناك مشاريع مماثلة في مدن اخرى في الاقليم".

وتابع بارزاني، قائلاً إن "مثل هذه المشاريع ستكون داعمة لجميع سكان الاقليم"، مشيراً إلى أن "كوردستان غنية لتكون سلة غذاء ليس فقط للاقليم وإنما لجميع العراق".

وشدد "نريد ان نجعل من سكان الاقليم منتجين بدلا ان ينتظروا التعينات من الحكومة".

من جهته قال نائب محافظ اربيل في كلمته خلال الاحتفالية، إن "افتتاح هذا المشروع الاستراتيجي تم بالتعاون بين شركات القطاع الخاص ووزارة الزراعة"، مؤكدا أنه سيكون دعماً كبيراً للفلاحين".

وأوضح أن "المشروع عبارة عن مجموعة صومعات ومطاحن للبدء باستلام منتج الحنطة من الفلاحين بدءاً من العام القادم بكمية 500 الف طن".

بدورها أكدت وزيرة الرزاعة في حكومة كوردستان بيكرد طالباني، سعي وزارتها "لجعل الانتاج الزراعي كافياً في جميع الفصول الاربعة".

وشددت طالباني على ضرورة "اتخاذ خطوات جديدة لتطوير هذا القطاع"، مبينة انه "خلال خطتنا وضعنا في الاولوية الاهتمام بالحنطة لانها اساس الامن الغذائي".

وأشارت إلى أن "الحكومة العراقية ومنذ 2016 جعلت مسألة شراء الحنطة من الفلاحين مسألة سياسية"، لافتة إلى أن "مستحقات الفلاحين للاعوام 2014 و2015 و2016 لم تدفع لغاية الان"، مؤكدة "لهذا قدمنا هذا المشروع الى مجلس الوزراء لحكومة الاقليم وسعداء باستجابة الحكومة للمشروع".

من جانبه قال محمد غفور من شركة "خوشناو" إحدى شركات القطاع الخاص، لوكالة شفق نيوز، "اليوم سعداء كشركة خوشناو ان نضع حجر الاساس لهذا المشروع بدعم من حكومة اقليم كوردستان"، مبيناً أنه "مشروع متعلق بالامن الغذائي".

وأوضح أن "المرحلة الاولى للمشروع ستتضمن بناء صومعة بسعة 200 الف طن، بالاضافة الى معامل لانتاج 3 الاف طن من البرغل والبروش والمعكرونة"، مشسراً إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل لمئات الشباب، بالاضافة الى انه "سيدعم الفلاحين في اقليم كوردستان".