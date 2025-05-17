مسرور بارزاني يصل واشنطن في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية بدعوة من حكومة الولايات المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من المقرر أن يجري رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونغرس، كما سيعقد اجتماعات مع مستثمرين ورجال أعمال أمريكيين لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وستركز اللقاءات على تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الوضع العام في العراق والمنطقة.