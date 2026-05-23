مسرور بارزاني يصل إلى بغداد

شفق نيوز - أربيل / بغداد

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة تهدف لتسوية الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة في إطار زيارته، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة وزعماء القوى السياسية.

و ستتناول المباحثات آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.