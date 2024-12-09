مسرور بارزاني يصل المنامة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا المشتركة بين كوردستان والبحرين

شفق نيوز/ وصل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، الى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع كبار المسؤولين في المملكة، وفي مقدمتهم ملك البحرين، وولي عهد البلاد رئيس مجلس الوزراء، وعدد آخر من كبار المسؤولين".

وأضاف، "فور وصولنا، استقبلنا عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في المملكة، ثم التقينا بعد ذلك السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية".