مسرور بارزاني يصف حادث وفاة "ميرزا" بالجريمة المشبوهة

شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، حادث الانفجار الذي تسبب بوفاة مسؤول سابق في جهاز "الباراستن" الامني، بالجريمة المشبوهة، موجهاً بالتحقيق فيها.

وبعث مسرور بارزاني رسالة تعزية لأسرة العميد المتقاعد محمد ميرزا، حيث توفي نتيجة حادث انفجار سيارته في مدينة زاخو.

وفي هذا الصدد قال بارزاني إنه وجه الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وكشف الأيدي وراء هذه الجريمة.

وتوفي مساء أمس الأحد محمد ميرزا وكان يشغل سابقًا منصب مسؤول جهاز "باراستن" الأمني في زاخو.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز إنهم سمعوا دوي انفجار قبل اشتعال النيران في عجلة ميرزا.