مسرور بارزاني يصدر توجيهات لوفد حكومة كوردستان المتوجه الى بغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الإثنين، عدة توجيهات لوفد حكومة الإقليم الذي يعتزم زيارة بغداد غداً.

وكشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان في وقت سابق اليوم الإثنين، عن قيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء للاجتماع مع اللجنة المالية النيا لمناقشة ملف الرواتب والموازنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية امر اختياري وهو يأتي لاظهار نوايا حكومة الاقليم الجدية لحل المشاكل بين اربيل و بغداد".

واوضح أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد حكومة الاقليم بعدم الإبقاء على سؤال واحد حتى دون جواب، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".

واكد هورامي أن "حكومة اقليم كوردستان تبحث عن حل جذري في اطار الدستور العراقي الاتحادي لحماية حقوق شعب كوردستان".