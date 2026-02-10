مسرور بارزاني يشيد بإجراءات العلاق لتحسين النظام المصرفي في العراق

شفق نيوز- أربيل

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، مع مسؤولي وممثلي عدد من المصارف وشركات المَحافظ الرقمية المشاركة في مشروعي (حسابي) و(إي-بسولة.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الارتقاء بالمنظومة المصرفية، وتطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي والمصارف والمحافظ الرقمية المعنية والمشاركة في كلا المشروعين.

ووجّه رئيس الحكومة شكره لمحافظ البنك المركزي وفريقه على التسهيلات والتعاون الكبير والتنسيق العالي مع حكومة الإقليم، ودعمهم للخطوات الإصلاحية في مجال تطوير القطاع المصرفي، مشيداً بالإصلاحات التي يقودها محافظ البنك المركزي بهدف تفعيل وتحسين النظام المصرفي في عموم العراق.

من جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي العراقي برؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان في مجال الإصلاح المصرفي ورقمنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مبدياً استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.