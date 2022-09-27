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مسرور بارزاني يشكو من الصراعات بين العماليين وتركيا: تعيق المشاريع في بوابة كوردستان بالخارج

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-27T07:56:55+0000
مسرور بارزاني يشكو من الصراعات بين العماليين وتركيا: تعيق المشاريع في بوابة كوردستان بالخارج

شفق نيوز/ شكا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، من الصراعات والقتال الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي وتأثيرها على المشاريع الخدمية والاقتصادية في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة وخاصة السياحية منها.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له على هامش وضع الحجر الأساس لـ6 مشاريع خدمية في إدارة منطقة "زاخو"، إن "هذه المنطقة تربط إقليم كوردستان بتركيا وتمر منها العديد من القوافل التجارية، ويجب أن نراعي هذه المنطقة التي ما تزال تعاني من المشاكل الخدمية التي يمكن أن تعيق التطورات".

وأضاف "قررنا انشاء العدد من الطرق بين زاخو والمدن الاخرى في زاخو، ويمكن ربط اقليم كوردستان بالخارج عن طريق زاخو"، مؤكدا أنه "لتقوية هذه المنطقة قررنا إنشاء العديد من المشاريع".

تتمة..

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