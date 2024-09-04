مسرور بارزاني يشكو من التدخلات السياسية المعارضة لعمل حكومته بمكافحة الفساد

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أنه من التحديات التي واجهت حكومته في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري هي التدخلات السياسية المعارضة، مؤكدا الاستمرار في إحالة ملفات الفساد إلى المحاكم، وعدم التواني عن القضاء عليه واستئصال شأفة هذه الآفة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن التقرير الاستراتيجي الأول لمكافحة الفساد في القطاع العام، والذي أعدته هيئة النزاهة في الإقليم.

وحضر المراسم نخبة من الشخصيات، من بينهم رئيس هيئة النزاهة في الإقليم القاضي أحمد أنور، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، بالإضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الأمم المتحدة، وجمع غفير من المسؤولين الحكوميين والنخب.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الحكومة في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامجها الإصلاحي يكمن في التدخلات السياسية المعارضة، مضيفا أنه "رغم تلك العقبات، نحن مصممون على مواصلة مسيرتنا نحو الإصلاح ولن نتوانى عن اجتثاث هذا الوباء، وحفظ المال العام".

و جدد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بمواصلة جهودها الحثيثة للقضاء على آفة الفساد واستئصال شأفتها.