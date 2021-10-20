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مسرور بارزاني يشكو ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-20T12:16:09+0000
مسرور بارزاني يشكو ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء عن أسفه لضعف إقبال السكان في الإقليم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا رغم توفره بالمنافذ التلقيحية.

حديث مسرور بارزاني جاء خلال مراسم حفل تكريمي لعدد من طلبة الأوائل الناجحين من مرحلة الـ12 (السادس الإعدادي).

وقال رئيس وزراء الإقليم إن "الوباء بدأ يأخذ منحى تصاعديا، ويتفاقم أكثر ، وقد اتصلت بوزير الصحة، وتحدثنا حول توفر جرعات كبيرة من اللقاح المضاد للوباء لكورونا، ولكن للأسف الناس غير مستعدين للتطعيم".

وأضاف مخاطبا سكان الاقليم: ان "اللقاح يقيكم ويقى ذويكم، نرجوا منكم ارتداء الكمامات الطبية، واقبلوا على أخذ اللقاح".

وتابع بارزاني بالقول، "نحن نبذل الجهود لتوفير اللقاح للطلبة والتدريسيين في المدارس، وينبغي للطلبة بعمر 18 عاما فما فوق تلقي اللقاح".

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