مسرور بارزاني يشدد على حل "جذري ودائم" للقضايا الخلافية مع بغداد

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى حل دائم للقضايا الخلافية مع بغداد.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية على اتفاقية 11 آذار في العام 1970.

وقال مسرور بارزاني في بيانه أنه طفي هذه المناسبة، ذكرى اتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970، نجدد التزام شعب كوردستان بالنهج السلمي والحوار كوسيلة لنيل حقوقه المشروعة"، مستدركا القول "إلاّ أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوقه الدستورية، والتي سيدافع عنها بكل السبل، ولن يتنازل عنها أو يساوم عليها".

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل جذري ودائم للقضايا الخلافية كافة مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر الالتزام الكامل بأحكام الدستور والاتفاقيات المبرمة، واحترام الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

و اتفاقية آذار تم توقيعها في 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني في أعقاب الحرب العراقية – الكوردية الأولى، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكوردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كوردية.

و تنص الخطة أيضا على تمثيل الكورد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات.

وكان ذلك في وقته أهم محاولة لحسم الصراع العراقي – الكوردي الذي طال أمده. وفيها اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للكورد مع تقديم ضمانات لهم بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكوردية في المؤسسات التعليمية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.