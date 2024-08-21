مسرور بارزاني يشدد على إجراء الانتخابات بكوردستان في أجواء "حرة ونزيهة"

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالوكالة، كلاوديو كوردوني.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن اللقاء تمحور حول الاستعدادات المتخذة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، بعيدة عن أي تجاوزات أو تلاعب. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية الدور الحيوي للمراقبين الدوليين والأمم المتحدة في المراقبة الفاعلة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني،في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.