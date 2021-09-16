مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه جرى في اللقاء، بحث آخر تطورات الحرب على الإرهاب، فضلاً عن مستجدات الوضع في كل من العراق وسوريا.

وأعرب نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا عن تعازيه ومواساته إثر استشهاد اثنين من منتسبي البيشمركة بانفجار عبوات ناسفة زرعها حزب العمال الكوردستاني في وادي نقبا التابع لناحية نهلة في قضاء عقرة، كذلك جدد دعم التحالف الدولي لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة في التصدي للإرهاب، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

بدوره شدد رئيس حكومة الاقليم على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة خطر الإرهاب وتحقيق الاستقرار في العراق.