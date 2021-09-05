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مسرور بارزاني يستقبل وفدا من حزب الشعب الجمهوري التركي يزور كوردستان لأول مرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T09:47:27+0000
مسرور بارزاني يستقبل وفدا من حزب الشعب الجمهوري التركي يزور كوردستان لأول مرة

شفق نيوز/ قام وفد من حزب الشعب الجمهوري التركي (CHP) برئاسة نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي، يوم الأحد، بزيارة إلى إقليم كوردستان وهي الزيارة الأولى للحزب إلى الإقليم.

وقال مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل الوفد، وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا".

ونقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تحيات رئيس الحزب كمال كليتشدار اوغلو لرئيس الحكومة، معرباً عن سعادته بقيام وفد كبير من حزب الشعب الجمهوري بزيارة إلى إقليم كوردستان للمرة الأولى".

وقال ساليجي، إن "هدفنا من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وإبداء رأي حزب الشعب الجمهوري التركي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "تركيا جارة وبلد مهم في المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان عامل للاستقرار في المنطقة ويسعى دائماً لإقامة أفضل العلاقات مع تركيا التي تجمع على أرضها قوميات متعددة وأدياناً ومكونات مختلفة وهو علامة ثرائها".

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