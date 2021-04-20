مسرور بارزاني يستقبل الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي لدى الإقليم

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال استقباله للرئيس الجديد للمكتب القنصلي الياباني في اربيل نيكيهيرو أراكاوا، اليوم الثلاثاء، عن الامل بنجاحه في مهمته بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الاقليم واليابان في شتى المجالات.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل ، يوم الثلاثاء، الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي في أربيل نيكيهيرو أراكاوا، وهنأه على تسنمه منصبه، معربا عن أمله بنجاحه في مهامه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان في شتى المجالات.

واشار البيان الى انه جرى في الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توياما كي، تسليط الضوء على أعمال ومشاريع الوكالة في إقليم كوردستان وسبل تعزيز التنسيق المشترك.

واوضح البيان ان بارزاني وجّه شكره إلى اليابان على كل ما تقدمه من مساعدات، ولا سيما من خلال وكالة جايكا التي تقدم خدمات إنسانية إلى إقليم كوردستان منذ مدة طويلة، مجدداً في الوقت نفسه استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المستثمرين اليابانيين.