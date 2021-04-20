سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يستقبل الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي لدى الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T14:47:20+0000
مسرور بارزاني يستقبل الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي لدى الإقليم

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال استقباله للرئيس الجديد للمكتب القنصلي الياباني في اربيل نيكيهيرو أراكاوا، اليوم الثلاثاء، عن الامل بنجاحه في مهمته بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الاقليم واليابان في شتى المجالات.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل ، يوم الثلاثاء، الرئيس الجديد لمكتب اليابان القنصلي في أربيل نيكيهيرو أراكاوا، وهنأه على تسنمه منصبه، معربا عن أمله بنجاحه في مهامه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان في شتى المجالات.

واشار البيان الى انه جرى في الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توياما كي، تسليط الضوء على أعمال ومشاريع الوكالة في إقليم كوردستان وسبل تعزيز التنسيق المشترك.

واوضح البيان ان بارزاني وجّه شكره إلى اليابان على كل ما تقدمه من مساعدات، ولا سيما من خلال وكالة جايكا التي تقدم خدمات إنسانية إلى إقليم كوردستان منذ مدة طويلة، مجدداً في الوقت نفسه استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المستثمرين اليابانيين.

related

انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ في أربيل

Date: 2019-10-08 15:33:57
انشاء محطة وقود خاصة بمركبات الطوارئ في أربيل

كوردستان تعتزم افتتاح اكاديمية خاصة بالمكونات

Date: 2020-02-06 18:27:52
كوردستان تعتزم افتتاح اكاديمية خاصة بالمكونات

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

حكومة كوردستان تسدد الدفعة الثامنة من دائنية المصارف

Date: 2019-09-29 13:26:11
حكومة كوردستان تسدد الدفعة الثامنة من دائنية المصارف

حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

Date: 2019-07-10 18:22:04
حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

كوردستان: الخطوات تسير باتجاه حل جميع المشكلات مع بغداد

Date: 2019-09-17 20:44:39
كوردستان: الخطوات تسير باتجاه حل جميع المشكلات مع بغداد

حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل

Date: 2019-08-31 15:42:38
حكومة كوردستان تصدر توضيحا بشأن وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة جنرال في اربيل

مسؤول الماني كبير يصل أربيل للقاء رئيس الاقليم والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

Date: 2019-06-12 19:31:18
مسؤول الماني كبير يصل أربيل للقاء رئيس الاقليم والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة