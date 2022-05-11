مسرور بارزاني يستغرب من تصريحات بغداد حول عدم تجاوب حكومة الاقليم بملف النفط والغاز

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، عن استغرابه إزاء تصريحات يدلي بها مسؤولون في الحكومة الاتحادية يزعمون بها عدم استجابة حكومة الإقليم في معالجة ملف الطاقة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، "للأسف يتم الحديث عن مواضيع حول عدم التزام حكومة الإقليم مقابل التوصل إلى حل بما يخص ملف النفط والغاز في الإقليم"، مؤكدا إستمرار العلاقات بين اربيل وبغداد للتوصل إلى نتيجة حول هذا الملف وفق الدستور الدائم للبلاد وبما يصب بمصلحة العراقيين عامة.

ورفض رئيس الحكومة بشدة اتخاذ القرارات الفردية التي تخرق الدستور، مؤكدا انه ليس من حق اي شخص او جهة ان تصدر قرارا نيابة عن شعب كوردستان نحن لدينا دستور ولا يمكن خرقه.

ونوه إلى أن حكومة الإقليم على تواصل دائم مع بغداد لمعالجة ملف النفط والغاز، وقمنا بالرد على الحكومة الاتحادية بما يتعلق بهذا الملف.

وتابع مسرور بارزاني بالقول: انا استغرب من الحديث بأن حكومة الإقليم لا تتعاون ولا تتجاوب مع الحكومة الاتحادية بما يتعلق بتسوية ملف الطاقة، وقد أجبنا عليها وفق القانون والدستور بهدف التوصل الى حل يصب بمصلحة العراق كافة.

وعن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية ارسال 200 مليار دينار شهريا، قال رئيس حكومة الاقليم: نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى، مؤكدا ان حقوق شعب كوردستان اقرها الدستور، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة.

وأضاف "أما عن مدى قانونية او عدم قانونية ارسال مبالغ مالية للإقليم حقيقة هذا أمر يبعث على الحيرة لماذا يتم الحديث عن تأمين الحقوق الدستورية للإقليم"، مشددا أنه لا ينبغي التصرف بهكذا طريقة مع شعب كوردستان، ونحن مستعدون للتباحث مع الحكومة الاتحادية بالاحصائيات حول الإيرادات.

واعرب عن اسفه بان بعض القرارات التي تصدر من بغداد سياسية، معربا عن أمله بأن تحترم الحكومة الاتحادية الحالية والمقبلة حقوق الشعب العراقي كافة بما فيها اقليم كوردستان.