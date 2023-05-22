مسرور بارزاني يزور "المنطقة الاستراتيجية" في الاقليم ويؤكد على إنجاز مشاريعها

شفق نيوز / دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الى انجاز المشاريع في قضاءي عقرة وبردرش بمحافظة دهوك بتكلفة تتجاوز 257 مليار دينار، فيما شدد على أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية زراعياً وسياحياً.

وقال رئيس حكومة الاقليم في منشور على موقع فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز "زرنا اليوم مدينة عقرة، وعقدنا اجتماعاً مع السادة قائممقام ومديري النواحي التابعة لقضاءي عقرة وبردرش بحضور محافظ دهوك، وأشرنا خلال الاجتماع، إلى أهمية المنطقة وما تتمتع به من ثروة غنية زراعياً وسياحياً، باعتبارها منطقة استراتيجية تربط بين محافظات دهوك وأربيل ونينوى".

وأضاف بارزاني "كما أكدنا إنجاز حزمة من المشاريع الحيوية في هذه المنطقة بتكلفة بلغت أكثر من 257 مليار دينار منذ أن تولت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها، إذ يتضمن البرنامج كذلك تنفيذ مشاريع أخرى"، لافتا الى "توجيه مسؤولي المنطقة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين الساكنين داخل الحدود الإدارية للمنطقة".