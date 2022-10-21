مسرور بارزاني يرحب بتمديد مهام القوات الالمانية في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ رحب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بقرار تمديد مهام القوات الالمانية في العراق وإقليم كوردستان.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أرحب بتصويت البوندستاغ (البرلمان الألماني) اليوم لتمديد مهمة الجيش الألماني في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف، "لقد جمعنا العزم المشترك على عدم ترك الاستبداد يتجذر في منطقتنا".

واليوم الجمعة، وافق البرلمان الألماني، على تمديد مهام عمل قوات بلاده في العراق ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وصوت البرلمان في جلسة عقدها اليوم على تمديد مهام عمل القوات الألمانية ضمن تقديم الدعم والمشورة العسكرية للقوات العراقية لعام آخر.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية إن قواتها ستبقى لعام آخر في العراق. ويتواجد نحو 500 عنصر من القوات الألمانية في إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق.