مسرور بارزاني يدين هجوم (YPG) ويوجه طلباً دولياً

شفق نيوز/ ادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاربعاء، الهجوم الذي شنه مقاتلو قوات حماية الشعب (YPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة على نقطة لقوات البيشمركة على الحدود مع سوريا، مطالبا التحالف الدولي بعدم السماح بتكرار هذا التصرف وعدم استعمال الاسلحة التي تقدمها له ضد اقليم كوردستان.

وجاء في رسالة لرئيس الحكومة مسرور بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجموعة من عناصر قوات حماية الشعب (YPG) حاولت الليلة الماضية ان تجتاز الحدود السورية وتدخل اراضي اقليم كوردستان، مبينا ان هذا يخالف التعليمات والقوانين في الاقليم وقوانين حماية الحدود، لذلك قامت القوات الامنية التابعة للاقليم بمنعها.

واضاف بارزاني ان "قوة كبيرة من (YPG) قامت بالهجوم على نقطة للبيشمركة وقامت الأخيرة فورا بالرد عليها وحطمت هجوم الـ(YPG)".

واكد بارزاني ان هذا الهجوم يعد خرقا واضحا وقانونيا لاراضي اقليم كوردستان وسلطة حكومة اقليم كوردستان.

وطالب بارزاني من سماهم الاصدقاء والشركاء في التحالف الدولي ان تطمئن الاقليم بان (YPG) لن يقوم بتكرار مثل هذا الاعتداء ولاتسمح له باستخدام الاسلحة التي تقدمها له الدول الاجنبية للهجوم على اراضي اقليم كوردستان، لافتا الى ان تكرار اي هجوم بهذا الشكل بلا شك يلحق ضررا على امن المنطقة.

وعبر بارزاني عن تقديره للبيشمركة "الابطال" الذين يعرضون حياتهم للخطر بشكل يومي من اجل حماية وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة مصطفى الكاظمي، "الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية-فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كوردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة".

وثمّن المجلس "التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، وقد وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات".