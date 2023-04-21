مسرور بارزاني يدين هجوم "پلكانة" ومحاولة تغيير ديموغرافية المنطقة

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، الهجوم على المواطنين الكورد في قرية (پلكانة) غرب محافظة كركوك.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هجوم اليوم على قرية (پلكانة) في غرب محافظة كركوك هو محاولة عقيمة لتقويض الجو الايجابي الذي نحاول توفيره مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية للسلام وحل المشاكل والأخطاء نحو الاستقرار".

واضاف "ندين الهجوم على المواطنين الكورد في ( پلكانة ) و محاولة تغيير ديموغرافية المنطقة عن طريق الخوف والإرهاب ونشدد على تطبيق المادة 140 من أجل حل المشاكل العالقة جذريا وتوفير ارضية مناسبة لتنمية إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق".

واندلعت في وقت سابق من اليوم مواجهات بين اهالي قرية بلكانة غربي كركوك وعدد من المواطنين العرب بسبب اعتداء شاب عربي على شاب من القرية التي تقطنها أغلبية كوردية.

ويتهم سكان القرية ذات الأغلبية الكوردية بان اصل هذه المشاكل و الاعتداءات يعود الى خلاف حول ملكية الأراضي حيث تحاول بعض الأطراف الاستيلاء عليها.

وأدت الاشتباكات التي كانت بالعصي و الحجارة الى اصابة عشرة اشخاص من الطرفين.