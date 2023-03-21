مسرور بارزاني يدين الهجوم المسلح على المحتفلين بعيد نوروز ويدعو لمحاسبة الجناة

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الهجوم المسلح الذي استهدف مواطنين كورد شمالي سوريا أثناء إيقادهم شعلة عيد نوروز ،ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أقدمت مجموعة من الأشخاص على مهاجمة المحتفلين بينما كانوا يوقدون شعلة نوروز في خضم الاحتفالات بهذه المناسبة في ناحية جندريس التابعة لمدينة عفرين، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين كورد وإصابة عدد آخر بجروح".

واضاف "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الضحايا ونتضامن معهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع بارزاني "وإذ ندينُ هذه الجريمة بأشدّ العبارات، فإننا ندعو المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل واصابة 7 أفراد من أُسرة كوردية في شمال سوريا، برصاص مقاتلين من احدى الفصائل المسلحة بسبب احتفالهم بعيد نوروز.

وقال المرصد إن "عناصر من فصيل أحرار الشرقية، المدعوم من تركيا، أطلقوا النار على مجموعة شبان من أسرة واحدة أشعلوا النار قرب منزلهم عند شارع الصناعة في قرية بريف جنديرس بمحافظة حلب احتفالاً بعيد نوروز، ما أدى الى مقتل 4 منهم وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح".

وأوضح المرصد أنّ المقاتلين "فتحوا النيران على المواطنين بدم بارد".

وتسيطر فصائل مسلحة ومقاتلون تدعمهم تركيا على مساحات في شمال سوريا وشمالها الغربي يقطنها أكثر من أربعة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد تسعون في المئة منهم على المساعدات الإنسانية.

وسيطرت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها على جنديرس، في العام 2018، في عملية أخرجت القوات الكوردية من منطقة عفرين.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، في تموز/ يوليو 2021.