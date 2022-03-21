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مسرور بارزاني يدين القصف الحوثي ويعلن تضامنه مع الحكومة السعودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-21T09:50:11+0000
مسرور بارزاني يدين القصف الحوثي ويعلن تضامنه مع الحكومة السعودية

شفق نيوز/ ادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه الحوثيون على اراضي السعودية، معربا عن وقوفه مع الشعب والمملكة السعودية.

وكتب بارزاني تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية تستهدف الاستقرار في المنطقة باكملها.

واضاف بارزاني انه يقف بشكل كامل مع الحكومة والشعب في المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد اعلن امس الاحد عن اسقاط 9 طائرات مسيرة استهدفت عددا من المدن السعودية تتواجد فيها منشآت للغاز والكهرباء.

كما اعلن ان حركة الحوثية قد استخدمت صواريخ كروز الايرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لمؤسسة آرامكو في جازان السعودية ومحطة مياه في شقيق، كما تصدى لصاروخ اخر موجه لجازان وفجرته بالجو، مؤكدا وقوع اضرار مادية كبيرة بسيارات مدنية ودور سكنية من دون وقوع خسائر في الارواح.

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