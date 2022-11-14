مسرور بارزاني يدين القصف الايراني لكوردستان: انتهاك لسيادة الاقليم

شفق نيوز/ أدان رئيس الحكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، القصف الايراني الذي استهدف قضاء كويسنجق في اربيل.

وقال بارزاني خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "القصف الإيراني هو تجاوز على سيادة اقليم كوردستان".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

‏وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن صافرات الانذار قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل، تزامنا مع القصف، في حين تبنى الحرس الثوري الايراني عملية القصف.

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء.

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.