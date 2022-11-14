سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يدين القصف الايراني لكوردستان: انتهاك لسيادة الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T07:56:50+0000
مسرور بارزاني يدين القصف الايراني لكوردستان: انتهاك لسيادة الاقليم

شفق نيوز/ أدان رئيس الحكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، القصف الايراني الذي استهدف قضاء كويسنجق في اربيل.

وقال بارزاني خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "القصف الإيراني هو تجاوز على سيادة اقليم كوردستان".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

‏وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن صافرات الانذار قد اطلقت داخل القنصلية الامريكية في اربيل، تزامنا مع القصف، في حين تبنى الحرس الثوري الايراني عملية القصف.  

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي،  إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

وخلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، قصفت ايران بشكل شبه يومي منطقة كويسنجق، وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء. 

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، حينها، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

related

تجدد القصف الإيراني على إقليم كوردستان لليوم السادس توالياً

Date: 2022-09-30 09:55:19
تجدد القصف الإيراني على إقليم كوردستان لليوم السادس توالياً

إقليم كوردستان يعلن وقوع 13 ضحية و58 جريحاً بقصف إيراني بأكثر من ٧٠ صاروخاً بالستياً وطائرات مسيّرة

Date: 2022-09-28 19:37:23
إقليم كوردستان يعلن وقوع 13 ضحية و58 جريحاً بقصف إيراني بأكثر من ٧٠ صاروخاً بالستياً وطائرات مسيّرة

اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

Date: 2022-07-14 16:32:15
اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

نيجيرفان بارزاني يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

Date: 2022-02-24 12:54:24
نيجيرفان بارزاني يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يغلق معظم الأماكن السياحية

Date: 2020-03-12 08:08:49
اقليم كوردستان يغلق معظم الأماكن السياحية

اللجنة العليا في اقليم كوردستان تعلن دخول قراراتها الجديدة حيز تنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء

Date: 2021-03-30 21:31:17
اللجنة العليا في اقليم كوردستان تعلن دخول قراراتها الجديدة حيز تنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء

تراجع بحصيلة إصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-08-11 13:07:58
تراجع بحصيلة إصابات كورونا في إقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني يحذر: داعش ما زال يشكل خطراً على العراق والمنطقة و أوروبا

Date: 2022-10-26 13:21:18
نيجيرفان بارزاني يحذر: داعش ما زال يشكل خطراً على العراق والمنطقة و أوروبا