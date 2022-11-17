مسرور بارزاني يدعو إيران إلى إيقاف هجماتها الصاروخية وعدم تصدير توتراتها الداخلية للجوار

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، إيران إلى إيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف أراضي الإقليم بين الحين والآخر، فيما أعرب عن أمله في تشريع قانون للنفط والغاز في العراق، أكد أنه بتشريعه سيتحقق المزيد من الفرص للاستثمارات وتسويق هذين المادتين في جميع أرجاء البلاد.

وقال مسرور بارزاني على هامش استضافته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "سياستنا واضحة، ونحن في إقليم كوردستان ندعو الى العلاقات الجيدة مع الدول المجاورة، وعلى أساس المصالح المشتركة"، مستدركا القول إن "إيران هاجمتنا كثيرا وهذا خرق لسيادة أراضي العراق، وإذا كانت هناك مشكلة يجب حلها عبر الحوار وألّا يتم استخدام الصواريخ ضدنا".

وأضاف أن "هناك توترات في إيران، ولا ينبغي أن تصدر تلك التوترات إلى البلدان المجاورة لها وعليها إحترام سيادة أراضي العراق".

كما أعتبر رئيس حكومة الإقليم ملف الإرهاب والخروقات الأمنية التهديد الأكبر لكوردستان، مؤكدا على ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب ليس في الإقليم وحسب بل على مستوى العراق كافة حينها سيكون الوضع أكثر أمناً وأكثر إستقراراً.

وعن الملف المائي قال رئيس حكومة الإقليم، "نحتاج إلى الكثير من المساعدة والدعم في هذا الملف لأن الكثير من المشاكل ستواجهنا بسببه".

وحول قانون النفط والغاز، قال مسرور بارزاني، إن حكومة الاقليم تؤمن باحترام القوانين وخصوصا الدستور العراقي ونحن نحترم الدستور وحقوقنا ضمن هذا الدستور موجودة بشكل عام".

وقال "أنا أؤمن بان العراق والاقليم لا يقتصر ارتباطهما ببعض في مسألة النفط والغاز فحسب، ولكن يجب ان يكون هناك قانون للنفط والغاز وحكومة الاقليم دائما تبدي استعدادا بأن تكون جزءا من الحل، وجزءا في إجراء التغييرات على هذا القانون".

وذكر رئيس حكومة الإقليم ايضا "نعمل بجد نحن والحكومة الاتحادية لكي نوفر جهدا اكبر في تحقق ما نريده والعراق غني بالثروات الطبيعية والطاقات البشرية"، مشيرا إلى أن "العراق يعاني من الادارة وبكل صراحة اذا لم تحل هذه المشكلة سيكون الأمر خطيرا في المستقبل".

وأكمل قائلا "اتمنى ان يتم فعلا تشريع قانون للنفط والغاز"، مبينا أنه بتشريع هذا القانون ستُحل الكثير من المشاكل".

وعن قرارات المحكمة الاتحادية التي اصدرتها ضد قانون النفط والغاز في الإقليم، قال مسرور بارزاني، إن هذه المسألة هي من المشاكل الاساسية بيننا وبين بغداد"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية تم استغلالها وتوظيفها لكي تصدر هذه القرارات ضدنا".

وأوضح "نحن نتصرف بقوانين قديمة في زمن سبعينيات القرن الماضي بما يخص النفط والغاز، و يجب ان تكون لدينا قوانين تعمل وفق أُسس النظام الاتحادي الحالي".

وتابع مسرور بارزاني بالقول "نحن نعتبر اقليم كوردستان بمثابة السوق للعراق، والجزء الاخر من البلاد سوق لنا ايضا"، متسائلا "كيف سيكون الوضع في وجود قانون يجمع العراقيين؟، وهذه المسألة ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل والتسويق ايضا".

وقال ايضا "نحتاج الى قوانين وادارة لهذا الموضوع والملف، ونحتاج الى تعبيد الطريق امامنا لكي نسير في سبيل أن نستثمر الطاقات كلها".